Подоляк подчеркнул, что украинские войска будут наступать по всей линии фронта, а не только на юге.

Украинские военные будут наступать по всей линии фронта и будут уничтожать всю складскую инфраструктуру российских оккупантов, поэтому не только на юге, но и на других участках фронта начинается "жара".

Об этом в эфире ТСН заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Жара начинается по всей линии фронта. На юге увеличилось количество высокоточных обстрелов логистическо-тыловой инфраструктуры российской армии", - отметил он.

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"Контрнаступление в украинском понимании - это немного другой тип войны, который мы ведем, это современный тип войны. Это Россия ведет такой классический советский тип войны – когда собрали определенное количество живой силы, несколько тысяч, и пошли на отдельном направлении для того, чтобы забрать полкилометра территории. И сколько людей погибнет – для них нет никакой разницы", – пояснил Подоляк.

Он подчеркнул, что вести такой тип войны с украинской стороны - это нонсенс, и объяснил, как будет выглядеть контрнаступление.

"Мы активно задействуем эти славные уже HIMARS и все системы MLRS для того, чтобы разрушать тыловое обеспечение (оккупантов – ред.). Просто количество накопленных управляемых снарядов, реактивных снарядов у нас увеличивается, потому что партнеры нам помогают интенсивно. Так вот, мы интенсивно разрушаем всю эту складскую инфраструктуру – склады первого, второго, третьего уровня, топливные базы, оперативно-тактические штабы. И таким образом мы обескровливаем военные группировки РФ, и постепенно оттесняем их со своей территории. Именно таким будет контрнаступление", - отметил советник председателя ОП.

Он подчеркнул, что украинские войска будут наступать по всей линии фронта, а не только на юге.

"Хочу заметить, что не только на юге. Сегодня и на Мелитопольстком направлении это идет, и на Харьковском направлении. И особенно идет активная оборона на Донецко-Луганском направлении. Для чего мы делаем эту тактику тысячи порезов для российской армии? Потому что они должны панически передвигать свои резервы по всей линии фронта, по всем 1300 км. Пусть думают, где Украина будет атаковать именно сегодня. Мы будем наступать по всему фронту. Будем атаковать всю складскую инфраструктуру по всей линии фронта", – подчеркнул Подоляк.

Как сообщал УНИАН, оккупанты пытались наступать на нескольких направлениях, но ВСУ дали отпор.

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