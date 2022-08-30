30 августа в сети появился официальный трейлер ленты "Клондайк" совместного производства Украины и Турции. Ролик опубликовали на YouTube-канале "Arthouse Traffic".
Согласно сюжету фильма режиссера Марины Эр Горбач, молодая пара, которая живет на востоке Украины близко к границе, оказалась между двумя воюющими сторонами. Люди, которые живут в этой зоне, вынуждены покидать свои дома, чтобы спастись. Однако Ира отказывается уезжать. Она ждет ребенка и боится ехать в неизвестность. Выбирая жить фактически под разрывами снарядов, она надеется на лучший результат для своей маленькой семьи. Однако ситуацию усложняет то, что село, в котором они живут, захватили оккупанты. Тем временем в небе над ними сбивают гражданский самолет. Это событие выводит столкновение на новый уровень.
В главных ролях сыграли Оксана Черкашина, Сергей Шадрин и Олег Щербина. Мировая премьера ленты состоялась на Сандэнсе, где она получила приз За лучшую режиссуру.
Сообщается, что в Украине "Клондайк" покажут 3 ноября этого года.
Напомним, на Венецианском кинофестивале проведут День Украины.
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