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Украинские воины продолжают уничтожать окувантов на южном направлении. Закреплен огневой контроль над основными переправами захватчиков.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

"Ракетно-артиллерийскими подразделениями нанесены удары по двум пунктам управления, двум складам с боеприпасами, средствам противовоздушной обороны, радиолокационной станции и по районам сосредоточения вражеской артиллерии. Закреплен огневой контроль над Каховским и Антоновским автомобильным мостами", - говорится в сообщении.

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Подтвержденные потери врага составляют:

  • 15 оккупантов;
  • 3 танка Т-72;
  • зенитно-ракетный комплекс "Тор";
  • ударно-разведывательный беспилотник "Форпост";
  • 6 единиц авто-бронетехники;
  • 2 склада боеприпасов.

Напомним, контрнаступление ВСУ на юге Украины началось 29 августа. При этом в Силах обороны юга призвали к информационной тишине относительно действий украинских защитников.

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По словам советника ОПУ Алексея Арестовича, ВСУ перешли в небольшое наступление и прорвали линию фронта на нескольких участках. А журналисты CNN со ссылкой на источник в Вооруженных силах рассказали об освобождении четырех сел в Херсонской области. Однако украинская сторона официально эту информацию не подтвердила.

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