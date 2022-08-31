Украинские воины продолжают уничтожать окувантов на южном направлении. Закреплен огневой контроль над основными переправами захватчиков.
Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".
"Ракетно-артиллерийскими подразделениями нанесены удары по двум пунктам управления, двум складам с боеприпасами, средствам противовоздушной обороны, радиолокационной станции и по районам сосредоточения вражеской артиллерии. Закреплен огневой контроль над Каховским и Антоновским автомобильным мостами", - говорится в сообщении.
Подтвержденные потери врага составляют:
- 15 оккупантов;
- 3 танка Т-72;
- зенитно-ракетный комплекс "Тор";
- ударно-разведывательный беспилотник "Форпост";
- 6 единиц авто-бронетехники;
- 2 склада боеприпасов.
Напомним, контрнаступление ВСУ на юге Украины началось 29 августа. При этом в Силах обороны юга призвали к информационной тишине относительно действий украинских защитников.
По словам советника ОПУ Алексея Арестовича, ВСУ перешли в небольшое наступление и прорвали линию фронта на нескольких участках. А журналисты CNN со ссылкой на источник в Вооруженных силах рассказали об освобождении четырех сел в Херсонской области. Однако украинская сторона официально эту информацию не подтвердила.