Украинские воины на Бахмутском направлении твердо держат инициативу уже несколько недель подряд.

Силы обороны Украины за сутки на Бахмутском направлении ликвидировали 101 оккупанта, 174 получили ранения, девять - взяты в плен.

Как сообщил спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире телемарафона, на Бахмутском направлении наши воины твердо держат инициативу уже несколько недель подряд.

"Эти сутки были также очень напряженными на этом направлении. Враг отчаянно сопротивляется. 451 раз обстрелял наши позиции на Бахмутском направлении ствольной и реактивной артиллерией. 16 боевых столкновений в целом произошло, три авианалета, 101 оккупант уничтожен, 174 получили ранения, девять мы взяли в плен", - сказал Череватый.

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По его словам, украинские силы также уничтожили три вражеских танка, две боевые машины пехоты, самоходную артиллерийскую установку "Гиацинт", две гаубицы Д-30, противотанковую пушку "Рапира", противотанковый ракетный комплекс, командно-наблюдательный пункт роты и полный полевой склад с боеприпасами.

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Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, за последние сутки на Бахмутском направлении украинские защитники успешно отразили все вражеские атаки юго-западнее Андреевки Донецкой области.

16 июля Сергей Череватый говорил, что ВСУ сохраняют инициативу у Бахмута, но захватчики окапываются в самом городе и стягивают туда элитные подразделения. Тогда сообщалось, что со стороны РФ там воюют подразделение армейского резерва "Барс", подразделение "Шторм-Z", подразделения специального назначения и воздушно-десантных войск. Бахмут имеет для противника не только военное, но и пропагандистское значение.

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