Продолжаются тяжелые бои, в течение суток произошло 20 боевых столкновений.

На Восточном фронте украинские военные отбили очередные наступления российских оккупантов, в частности на Купянском и Лиманском направлениях.

Как говорится в сводке Генштаба ВСУ, противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

На этих участках фронта продолжаются тяжелые бои - в течение суток произошло 20 боевых столкновений.

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Так, на Купянском направлении украинские военные стойко держат оборону. В частности, в течение суток россияне вели безуспешные наступательные действия южнее Масютовки и нанесли авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области.

Кроме того, на Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия восточнее Веселого Донецкой области.

"На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили все вражеские атаки в районах Орехово-Васильевки, Григоровки и Ивановского Донецкой области. Также, противник предпринял попытки восстановить утраченное положение северо-западнее Курдюмовки Донецкой области, успеха не имел", - говорится в сообщении.

В то же время, на Марьинском направлении силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки.

По данным Генштаба, также в северной части Старомайорского Донецкой области противник предпринял неудачную попытку восстановления утраченного положения.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще полтысячи российских захватчиков. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 237,6 тысяч своих военных.

Между тем Минобороны Украины сообщило, что российские оккупанты два дня подряд активно наступают на Купянском направлении на Харьковщине, а украинские военные держат оборону. В то же время на Бахмутском направлении силы обороны постепенно двигаются вперед. В частности, на южном фланге вокруг Бахмута ежедневно есть продвижение.

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