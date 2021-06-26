Ранее в ОБСЕ сообщили о фиксации случаев удлинения существующих траншей вдоль линии соприкосновения в Донецкой области.

Российские оккупанты продолжают копать траншеи у линии соприкосновения в ООС.

Об этом говорится в отчете ОБСЕ за 25 июня.

Наблюдатели заметили земляные работы боевиков 13 июня в Луганской области в подконтрольном правительству районе и два удлинения существующих траншей в неподконтрольных правительству районах.

По оценке, эти удлинения траншей, а также недавние земляные работы были проведены/выкопаны в период между 24 января и 13 июня 2021 года.

Читайте такжеБоевики запустили БПЛА на линию разграничения – штабБеспилотник СММ зафиксировал новые земляные работы протяженностью около полуметра и землеройный инструмент возле существующей траншеи (по оценке, принадлежит ВСУ) в поле примерно в 2 км на юго-запад от Новотошковского (подконтрольный правительству, 53 км к западу от Луганска), их не зафиксированы по данным наблюдения от 15 мая 2021 года.

В поле примерно в 700 м от вышеупомянутого места и ориентировочно за километр на северо-запад от Голубовского (неподконтрольный правительству, 51 км к западу от Луганска) тот же БПЛА зафиксировал 22-метровое удлинение траншеи с юго-запада на северо-восток (не зафиксированы по данным наблюдения от 15 мая 2021 года).

В поле примерно в 2 км дальше на юго-запад БПЛА зафиксировал 37-метровое удлинение траншеи (не зафиксирована по данным наблюдения от 24 января 2021 года) с юга на север.

По оценке, оба удлинения объединяли существующие траншеи вооруженных формирований. Эти удлинения траншей были выкопаны в районах, где расстояние между передовыми позициями вооруженных формирований и передовыми позициями Вооруженных сил Украины составляет от 150 м до 400 м.

Ранее в ОБСЕ сообщили о фиксации случаев удлинения существующих траншей вдоль линии соприкосновения в Донецкой области, а также в подконтрольном правительству районе Луганской области.

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Автор: Яна Ставская