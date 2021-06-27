В воскресенье 27 июня, боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим «тишины». В ходе одного из обстрелов оккупанты ранили украинского военнослужащего.
Об этом говорится в вечерней сводки пресс-центра штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.
Обстрелы на Донбассе
По данным штаба, 27 июня зафиксированы следующие нарушения:
- в районе поселка Шумы противник открыл огонь из минометов 120-го и 82-го калибров;
- возле Старогнатовки оккупанты обстреливали из автоматических станковых гранатометов.
- на Приазовье в районе Водяного противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Читайте такжеРоссийские оккупанты убили украинского бойца возле ПесковТакже сообщается, что на севере Луганской области украинская сторона подавила беспилотник «Орлан-10», который пересек линию разграничения.
Ранение военного
В результате вражеского огня один военный получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи его транспортировали в лечебное учреждение.
Состояние раненого – удовлетворительное.
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