Военнослужащего госпитализировали, его состояние – удовлетворительное.

В воскресенье 27 июня, боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим «тишины». В ходе одного из обстрелов оккупанты ранили украинского военнослужащего.

Об этом говорится в вечерней сводки пресс-центра штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Обстрелы на Донбассе

По данным штаба, 27 июня зафиксированы следующие нарушения:

в районе поселка Шумы противник открыл огонь из минометов 120-го и 82-го калибров;

возле Старогнатовки оккупанты обстреливали из автоматических станковых гранатометов.

на Приазовье в районе Водяного противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Читайте такжеРоссийские оккупанты убили украинского бойца возле ПесковТакже сообщается, что на севере Луганской области украинская сторона подавила беспилотник «Орлан-10», который пересек линию разграничения.

Ранение военного

В результате вражеского огня один военный получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи его транспортировали в лечебное учреждение.

Состояние раненого – удовлетворительное.

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Автор: Катерина Шварц