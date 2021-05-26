За текущие сутки в районе ООС зафиксировано пять нарушений врагом режима прекращения огня.

В результате обстрела в районе проведения операции Объединенных сил ранен украинский военнослужащий.

Как сообщает пресс-центр ООС в вечерней сводке, за текущие сутки в районе ООС зафиксировано пять нарушений врагом режима прекращения огня.

Так, вблизи населенного пункта Крымское враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм и из вооружения боевой машины пехоты.

Неподалеку Причепиловки российские оккупанты совершили обстрел в сторону позиций украинских защитников из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе населенных пунктов Красногоровка и Павлополь противник открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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Вблизи Авдеевки враг открывал огонь из снайперского оружия.

"Вследствие вражеского огня украинский защитник получил ранения. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили его в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого удовлетворительное", - сообщается в сводке.

На вражеские обстрелы украинские защитники открывали ответный огонь.

Обо всех фактах нарушений Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации сообщила представителям ОБСЕ.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано восемь обстрелов: боевики били из пушек и минометов

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Автор: Инна Андалицкая