Состояние здоровья обоих – удовлетворительное.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, еще один получил боевое травмирование. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих – удовлетворительное.

Об этом говорится в утреннем сводке штаба ООС.

В течение 22 октября российско-оккупационные войска 13 раз нарушали режим "тишины", в двух случаях применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружение

Недалеко от Золотого-4 враг дважды вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

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В сторону Катериновки оккупанты два раза открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Позиции ВСУ в районе Новолуганского противник обстрелял дважды, используя крупнокалиберные пулеметы и ручные противотанковые гранатометы.

Возле Новозвановки враг применил противотанковый ракетный комплекс.

Вблизи Луганского вражеские вооруженные формирования два раза вели обстрелы из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и минометов калибра 82 мм.

Неподалеку населенных пунктов Лебединское и Новоселовка российско-оккупационные войска задействовали станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В районе Зайцево огонь открывался из стрелкового оружия.

Чтобы заставить противника прекратить огневую активность наши защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

По состоянию на 7:00 утра, 23 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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Автор: Виолетта Орлова