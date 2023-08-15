Россияне не могут физически блокировать работу украинских портов, а потому прибегают к постоянным обстрелам.

Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что россияне не смогут подойти к дунайским или другим портам настолько близко, чтобы физически их заблокировать. Кроме того, в случае возникновения настоящей опасности Украина не будет смотреть на это, сложа руки.

Как отметил представитель ВМС в эфире телеканала FREEДОМ, этот вопрос связан с присутствием российских кораблей в южной и юго-западной части Черного моря.

"То есть по дороге в Босфор, в Босфорский пролив. Потому что это – ворота в Черное море и соответственно, независимо от того, какой порт назначения конечный, главное – дорога. Поэтому можно рассматривать только в этом контексте. Напрямую блокировать работу портов они не могут из-за того, что они не могут подойти настолько близко к нашим портам", – объяснил он.

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Из-за этого россияне прибегают к постоянным ударам по украинским портам. В то же время, комментируя возможности россиян заблокировать порты, если у врага возникнет подобная идея, Плетенчук подчеркнул, что в случае таких действий Украина не будет на это смотреть, сложа руки.

"В Черноморском флоте по состоянию на сейчас всего до 50 боевых единиц. Пограничники – до 20, которые, вероятнее всего, будут выполнять задачи у своих берегов. Судообеспечение сюда не считаем. Отнимаем те, которые на ремонте, остается довольно крупная группировка, но мы же не будем на это смотреть, сложа руки. Понятно, что когда они находятся, например, в исключительной экономической зоне другой страны, – это вопрос другого порядка. Как только они попытаются зайти в зону досягаемости наших вооружений, меры будут приняты моментально", – резюмировал представитель ВМС ВСУ.

Ситуация в Черном море

Россияне не решаются выводить в акваторию Черного моря мощную группировку кораблей для его физической блокады. Однако враг прибегает к другой тактике – вербальному терроризму. Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил, что россияне запугивают иностранные экипажи торговых судов, а также прибегают к угрозам.

В то же время, комментируя угрозу высадки российского морского десанта на побережье Одесской области, Плетенчук отметил, что сейчас такого риска нет. Россия действительно планировала высадку десанта в начале вторжения, однако сейчас украинская береговая артиллерия контролирует море более чем на 100 морских миль в глубину.

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