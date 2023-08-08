Для перекрытия определенного участка российский флот должен выйти в море, но пока не хочет подставляться.

Представитель ВМС ВСУ рассказал, что сейчас делают россияне в Черном море, о блокаде которого заявили после демонстративного выхода из "зернового соглашения".

Как сообщил во время брифинга в медиа-центре "Украина-Одесса" спикер Военно-Морских Сил Украины ВСУ Дмитрий Плетенчук, на самом деле то, что сейчас происходит, назвать полноценной блокадой нельзя.

По его словам, для того, чтобы заблокировать какой-то участок в море, нужно выводить туда мощный состав кораблей и перекрыть определенную часть таким образом, чтобы мимо не могли пройти другие суда. Другая составляющая блокады, которую объявили захватчики, это - нанесение огневого поражения.

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"То есть, эти два момента, но выводить такую группировку в море они сейчас не рискуют. Даже опасаются оставаться сейчас в Севастополе, потому что там тоже не чувствуют себя уютно. Поэтому держат большую часть своей группировки в северо-восточной части Черного моря. Соответственно, вывести их в открытое море – это поставить под удар и россияне это прекрасно понимают", - рассказал Плетенчук.

Он отметил, что именно поэтому физически блокировать Черное море противник не решается, хотя корабельную группировку имеет достаточно большую.

По мнению представителя ВМС ВСУ, нанесение огневого поражения по иностранным торговым судам на самой стране-агрессоре может сказаться очень плохо. Суть в том, что каждое судно - это экстерриториальное образование, то есть не подпадает под местное (украинское) законодательство.

"Оно относится к той стране, под флагом которой ходит в море. Я не думаю, что Россия решится ударить по этим иностранным судам, потому что там флаги фактически всех государств мира - начиная от Турции и завершая Китаем", - пояснил Плетенчук.

Он считает, что именно из-за указанных нюансов Кремль сейчас переходит к своеобразному вербальному терроризму - российские военные корабли запугивают иностранные экипажи торговых судов, опрашивают, например, на предмет грузов, угрожают и тому подобное.

По данным Плетенчука, прибрежное судоходство сейчас функционирует в штатном режиме (согласно обстоятельствам), также в более-менее штатном режиме работают дунайские порты в Одесской области.

По данным представителя, определенное количество гражданских судов продолжают двигаться торговыми путями, поэтому нельзя пока говорить ни за блокаду, ни прорыв, о котором, в частности, ранее отмечали из-за прибытия на Дунай трех иностранных сухогрузов.

Срыв "зерновой сделки" и угрозы РФ

Как сообщал УНИАН, 17 июля Кремль официально заявил о выходе из зернового соглашения, которая предусматривала экспорт украинского зерна Черным морем. Сразу российские военные начали ракетно-дроновые удары по портам Украины и зерновым хранилищам, а также-по центру Одессы.

Кроме того, захватчики заявили, что топят любые гражданские суда, которые идут в украинские порты через Черное море, со ссылкой на то, что эти торговые суда перевозят оружие и боеприпасы.

Впоследствии стало известно, что в порты на Дунае, что в Одесской области, прошли три иностранных гражданских судна под загрузку и появилась информация, что это – "прорыв блокады". В то же время, специалисты объяснили, что иностранные моряки просто шли другими путями, пользуясь, в частности, территориальными водами других черноморских государств.

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