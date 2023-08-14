Оккупанты переживают за дальнейшую судьбу этого объекта. В море выгнали все, что есть в пограничных войсках ФСБ России.

Незаконно построенный РФ Крымский мост после ударов продолжает работать, но неполноценно.

Официальный представитель Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук сообщил во время телемарафона, что захватчики сейчас бросают больше сил для охраны этого объекта.

"Они настолько сейчас переживают за дальнейшую судьбу этой незаконной пристройки, что фактически выгнали в море все имеющееся, что у них есть в пограничных войсках ФСБ России. Там до этого обычно дежурила одна-три единицы пограничников. Сейчас их не меньше 10 бывает. Сегодня было шесть-семь единиц. Это в смысле семь кораблей, шесть катеров. Суммарно 13-15 единиц", – рассказал Плетенчук.

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По его словам, автомобильная часть моста сейчас работает в реверсном режиме из-за повреждений, которые на нем произошли. В то же время железнодорожная часть объекта работает в "более-менее штатном режиме".

"Но сказать, что он полноценно работает, мы не можем", – подытожил представитель ВМС.

Удары по Крымскому мосту

Как сообщал УНИАН, 12 августа на Крымскому мосту произошли взрывы. В связи с этим даже перекрывали движение автотранспорта и образовался большая пробка.

Позже в РФ заявили о попытке атаки ракетами С-200 по Крымскому мосту.

Генерал армии Николай Маломуж заявил, что инциденты на мосту нарушили всю логистику, а вскоре он вообще будет уничтожен.

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