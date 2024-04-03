Госсекретарь США отметил, что мужественное сопротивление украинцев и западная помощь помешали планам россиян.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен убежден, что Россия никогда не сможет захватить Киев.

Как заявил американский топ-чиновник в интервью французским каналам LCI/TF1, оккупация Киева россиянами никогда не произойдет. Впрочем, такая вероятность была в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

"Но благодаря невероятному сопротивлению украинского народа, а также благодаря поддержке, которую оказывают Украине, стремление Путина завоевать всю страну, стереть ее с карты, сделать ее частью России не материализовалось и не произойдет", - отметил Блинкен.

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Угроза наступления на Киев

Как сообщал УНИАН, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что наземная операция с участием западных войск в Украине может потребоваться "в какой-то момент". Таким образом он подтвердил свое заявление относительно возможного размещения войск Запада на территории нашего государства. Он также заговорил о вероятности наступления на Киев.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал заявления о том, что российские оккупационные войска могут попытаться снова попытаться наступать на Киев.

"Вы сами сказали, что это его предположение. Предположений может быть очень много. Знаете, в предположениях мы тоже можем сейчас зайти в Москву. Но ведь этого по факту нет", - сказал Буданов.

Генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк заявил, что Киев имеет три линии обороны.

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