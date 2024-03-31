По словам руководителя ГУР, это лишь предположение Макрона, их может быть много.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал заявления о том, что российские оккупационные войска могут попробовать снова попытаться попытаться наступать на Киев.

Об этом он заявил в эфире телемарафона. В частности, на вопрос ведущей относительно того, на какие данные опирался президент Франции Эммануэль Макрон, когда говорил, что в случае прорыва россиян на Киев или Одессу французские войска могут оказаться в Украине, Буданов ответил: "Вы сами сказали, что это его предположение. Предположений может быть очень много. Знаете, в предположениях мы тоже можем сейчас зайти в Москву. Но этого по факту нет".

Также глава ГУР заявил, что на сегодня на территории Беларуси для нас нет никаких угроз.

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"На территории Беларуси никаких угроз по состоянию на сейчас нет. И мы не видим тенденции к тому, чтобы они появились в ближайшее время", - сказал он.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что наземная операция с участием западных войск в Украине может быть нужной "в какой-то момент" . Таким образом он подтвердил свое заявление относительно возможного размещения войск Запада на территории нашего государства.

О том, что не стоит исключать варианта введения западных войск в Украину, Макрон заявил в конце февраля. На такие слова бурно отреагировали в Берлине и другие европейские партнеры.

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