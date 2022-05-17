Сегодня, 17 мая, благодаря украинским защитникам сегодня в Харькове не было ни одного обстрела.
Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"Сегодня в Харькове не было ни одного обстрела. Все это благодаря героизму наших защитников, которые отогнали российских оккупантов. Однако агрессор все еще обстреливает мирное население области", - отметил он.
По словам Синегубова, сегодня под ударом оказался поселок Печенеги, Чугуевского района, в результате чего 73-летний мужчина получил легкие ранения.
"Традиционно призываю всех не терять бдительность. На территории области продолжаются боевые действия. Оккупанты на Харьковском направлении сосредоточены на обороне захваченных территорий. В районе населенного пункта Долгенькое, Изюмского района, захватчики пытались вести активные действия, но, понеся потери, отступили", - рассказал глава ОВА.
Напомним, появилось жуткое видео из наиболее разрушенного россиянами района Харькова.
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