На территории области продолжаются боевые действия, в районе Немаленькое Изюмского района захватчики пытались вести активные действия, но, понеся потери, отступили.

Сегодня, 17 мая, благодаря украинским защитникам сегодня в Харькове не было ни одного обстрела.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Сегодня в Харькове не было ни одного обстрела. Все это благодаря героизму наших защитников, которые отогнали российских оккупантов. Однако агрессор все еще обстреливает мирное население области", - отметил он.

По словам Синегубова, сегодня под ударом оказался поселок Печенеги, Чугуевского района, в результате чего 73-летний мужчина получил легкие ранения.

"Традиционно призываю всех не терять бдительность. На территории области продолжаются боевые действия. Оккупанты на Харьковском направлении сосредоточены на обороне захваченных территорий. В районе населенного пункта Долгенькое, Изюмского района, захватчики пытались вести активные действия, но, понеся потери, отступили", - рассказал глава ОВА.

Напомним, появилось жуткое видео из наиболее разрушенного россиянами района Харькова.

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