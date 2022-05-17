Предприятие получило возможность возобновить предоставление активной мощности в объединенной энергосистеме Украины.

Харьковская ТЭЦ-5 возобновила производство электроэнергии для объединенной энергосистемы Украины

Об этом сообщил председатель правления Харьковской ТЭЦ-5 Александр Минкович.

"Это была кропотливая и длительная работа по улучшению нормативно-правовых основ функционирования на энергетическом рынке предприятий, которые для генерации используют природный газ", - сказал он.

Отмечается, что Харьковская ТЭЦ-5 получила возможность включить маневровые мощности блока N1 и возобновить предоставление услуги по обеспечению регулирования частоты и активной мощности в объединенной энергосистеме Украины.

Справка УНИАН. Харьковская ТЭЦ-5 в начале мая 2022 года приостановила производство электрической и тепловой энергии из-за высокой цены на газ.

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