Город постепенно возвращается к жизни без обстрелов - в Харькове даже начал курсировать общественный транспорт.

В сети показали, как сейчас выглядит харьковский район Северная Салтовка, который наиболее пострадал от российских обстрелов.

Видео опубликовали "Харьковские известия".

На кадрах можно увидеть поврежденные и разрушенные многоэтажки, магазины, объекты инфраструктуры и личный транспорт. На многих домах написано "Люди", что означает нахождение там местных жителей, несмотря на отсутствие надлежащих условий для жизни.

Также на видео попало Салтовское трамвайное депо, в котором повреждены десятки вагонов.

Несмотря на масштабные разрушения, по улицам ходят прохожие и проезжают машины.

Харьков возвращается к жизни после обстрелов

Как ранее сообщал УНИАН, городской глава Игорь Терехов подтвердил, что российские оккупанты оказались неспособны взять штурмом Харьков. Вражеские войска покидают окрестности города, двигаясь в сторону российско-украинской границы.

В связи со стабилизацией ситуации в городе с понедельника, 16 мая, в Харькове пустили общественный транспорт, включая трамваи, троллейбусы и автобусы. Первые две недели проезд бесплатный.

При этом Терехов указал, что метрополитен в городе также готовится к возобновлению работы. Открытие возможно в ближайшие пару недель. Людей, для которых подземка стала домом, расселят. Также уже заработал харьковский автовокзал.