Геолокационные кадры свидетельствуют об успехе россиян вблизи Бахмута, Марьинки и Авдеевки.

Российские оккупанты продвинулись на пять-семь километров ближе к Часовому Яру за неустановленный период времени, к востоку от Авдеевки, а также северо-западнее Марьинки.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), оккупанты незначительно продвинулись к юго-западу от Бахмута на фоне позиционных боев. Геолокационные материалы, датированные 3 февраля, показывают, что российские войска недавно немного продвинулись к северу от Клещиевки (7 км к юго-западу от Бахмута).

Представитель украинской бригады, воюющей на Бахмутском направлении, заявил, что российские войска продвинулись на пять-семь километров ближе к Часовому Яру за неустановленный период времени. Кроме того, оккупанты недавно начали проводить механизированные атаки в этом районе.

Видео дня

Кроме того, оосийские войска недавно продвинулись к востоку от Авдеевки на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе. Видео с геолокацией, опубликованное 3 февраля, показывает, что российские войска недавно продвинулись вдоль шоссе Н-20 к востоку от города.

Представитель украинской бригады, действующей на Авдеевском направлении, заявил, что россияне, однако, не продвинулись ни в районе Степного (северо-западнее Авдеевки), ни на Авдеевском коксохимическом заводе.

Также Аналитики отмечают, что захватчики недавно незначительно продвинулись к северо-западу от Марьинки. Видео с геолокацией, опубликованное 4 февраля, показывает, что российские войска недавно немного продвинулись к северо-западу от Марьинки (к западу от Донецка).

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Напомним, что на протяжении последних месяцев враг пытается окружить Авдеевку. На этом участке фронта соотношение сил составляет 1 к 20. Российские войска имеют огромное преимущество, но несмотря на это враг несет рекордные потери.

Пока враг не перерезал трассу на Орловку, есть смысл удерживать Авдеевку, однако в случае выхода из города, Украина почти ничего не потеряет.

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