Защитники нашего государства ликвидировали вражескую группу.

Украинские пограничники ликвидировали восемь российских захватчиков вблизи Бахмута в Донецкой области.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Telegram. "Ни один из восьми оккупантов живым на поле боя не остался", - сказано в сообщении. Россияне попытались окружить и взять штурмом опорный пункт пограничников вблизи Бахмута и поплатились за это.

"Маневр вражеских сил заметили операторы БПЛА и скорректировали на них миномет. А бойцы на опорнике открыли по захватчикам огонь из стрелкового оружия и гранатометов. Вражеская группа была ликвидирована в полном составе!" - говорится в сообщении.

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Ранее стало известно, что общие потери России в Украине за сутки, 31 января, возросли более чем на 900 человек и составляют ориентировочно 128 тыс. 420 захватчиков.

Бои за Бахмут - сегодня это стоит знать

На Донбассе уже не один месяц продолжаются ожесточенные бои с россиянами. Настоящей крепостью украинских воинов стал город Бахмут. Враг уже не раз пытался захватить город. В частности, утром 1 февраля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что наши защитники отразили атаку врага возле Бахмута.

Спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев говорил, что наши бойцы будут оставаться в Бахмуте, пока там есть подвалы и возможность удерживать территорию.

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