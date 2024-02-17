К сожалению, украинская сторона, имеет мало ресурсов, подчеркнул руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

Авдеевка сейчас в центре внимания. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский принял правильное решение о выводе наших воинов из этого города в Донецкой области, поскольку украинское государство имеет одно войско, и в случае его потери народ некому будет защищать.

Таким мнением поделился капитан первого ранга запаса Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук в эфире канала "Эспрессо". Эксперт отметил, что соглашается с главнокомандующим ВСУ. "...Однозначно, когда есть выбор между удержанием территории и сохранением войска, нужно выбирать второй вариант", - подчеркнул собеседник.

В то же время офицер добавил, что, по его мнению, "уход из Авдеевки нужно было осуществлять несколько раньше, но командование на месте лучше знает свои ресурсы и возможности". Эксперт также сказал, что украинская сторона, к сожалению, имеет мало ресурсов. Лакийчук поделился, что у российских захватчиков на этом участке фронта есть преимущество "в 7-10 раз".

Видео дня

"Горячая" Авдеевка - новости, которые надо знать

Россияне осенью 2023 года начали активно штурмовать Авдеевку и пытаться ее окружить, при этом не жалели живой силы - осуществляли так называемые "мясные штурмы" и понесли очень серьезные потери. Противники начали продвигаться вперед на фоне того, что у Сил обороны нашего государства возник "снарядный голод".

16 февраля стало известно, что РФ отправила на штурм Авдеевки резервы, размещенные даже на других участках фронта. Ночью 17 числа появилась информация, что Александр Сырский решил вывести подразделения наших войск из города, чтобы избежать окружения и сохранить здоровье и жизнь наших защитников. По словам эксперта Александра Мусиенко, наши воины были вынуждены выйти из Авдеевки, в том числе из-за очень стремительного вражеского наступления.

Вас также могут заинтересовать новости: