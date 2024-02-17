За пути сообщения постоянно шла борьба, подчеркнул аналитик.

В центре внимания битва за Авдеевку - город, который находится в Донецкой области и оказался под контролем российских захватчиков. Эксперт Александр Мусиенко отметил, что украинские воины вышли из этого населенного пункта по нескольким причинам, в частности, из-за очень стремительного наступления противника.

Защитники нашего государства уже не имели возможности сдерживать врагов, рассказал аналитик во время общения с "РБК-Украина". "...они (россияне, - Ред.) достаточно активно двигались с северного фланга, плюс начали продвигаться в застройке, бои шли в самой Авдеевке", - заявил собеседник.

По его словам, также отвод войск повлекло и то, что противники начали перекрывать логистику, "постоянно шла борьба за пути сообщения, за дорогу, которой мы снабжали нашу группировку". Кроме того, свою роль сыграло и то, что противники активно применяли авиацию, возросло число ударов управляемыми авиабомбами. "В итоге появилась угроза окружения", - отметил аналитик.

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Важные новости - Авдеевка под контролем россиян

Россияне осенью 2023 года начали активно штурмовать Авдеевку, не жалея ни живой силы, ни техники, и понесли огромные потери. Ряд экспертов отмечали, что противники прилагали так много усилий для захвата города, чтобы российскому диктатору Владимиру Путину было чем похвастаться накануне псевдовыборов президента, запланированных на март 2024-го.

Зимой текущего года враг начал получать "успехи" на фоне того, что украинские воины имеют "снарядный голод". В середине февраля Россия стянула на штурм Авдеевки все свои резервы, в том числе и те, что были на других направлениях фронта. Украинская сторона решила сохранить жизни своих воинов и вывела их из города. Уже известно, что наши бойцы занимали позиции, размещенные на второй линии обороны.

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