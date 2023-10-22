На месте вражеского удара продолжается разбор завалов.

Российские оккупанты ударили по терминалу "Новой почты" под Харьковом по меньшей мере двумя ракетами С-300. Удар нанесли с территории Белгородской области РФ.

"Российские оккупанты совершили удар двумя ракетами с территории Белгородской области по зданию одной из логистических компаний, которая расположена на территории Харьковского района. В результате удара по меньшей мере шесть человек погибли, 14 — получили ранения. Это работники предприятия, которые находились внутри во время удара", – рассказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в комментарии "Суспильному".

Он отметил, что на месте вражеского удара продолжается разбор завалов с целью установления точного количества раненых и погибших.

Видео дня

"Устанавливаются анкетные данные погибших. Все гражданские. По меньшей мере две ракеты ударили по зданию, это ракеты С-300", – добавил Чубенко.

В то же время глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что пострадавшим от 19 до 42 лет. Они получили осколочные ранения и взрывные травмы.

"Среди госпитализированных 7 человек находятся в состоянии средней тяжести. Еще 7 мужчин – в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизнь и оказывают всю необходимую помощь", – сказал он.

Обстрел Харьковщины: что известно

Вечером в среду, 21 октября, российские оккупанты нанесли удар по Харьковской области. О взрывах сообщал глава ОВА Олег Синегубов и городской голова Харькова Олег Терехов.

Впоследствии Владимир Зеленский опубликовал видео с места удара. Он сообщил, что оккупанты обстреляли терминал "Новой почты" в Харьковской области. Известно о по меньшей мере 6 погибших и 14 раненых.

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