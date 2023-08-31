По мнению аналитиков, Россия, возможно, сосредоточила свою ПВО на прикрытии Москвы, поэтому пропустила атаку дронов по Пскову.

В ночь на 30 августа во время удара беспилотников по российскому аэродрому в Псковской области были уничтожены несколько российских самолетов Ил-76. Аналитики американского Института изучения войны проанализировали атаку и раскрыли возможные причины успешного удара.

Как напоминается в отчете ISW, геолокационнные кадры и российские источники подтвердили факт удара и уничтожение как минимум двух российских самолетов Ил-76, в то же время в украинской разведке подтвердили уничтожение четырех самолетов. Российские военкоры утверждают, что по аэродрому Пскова нанесли удар более 21 украинского дрона.

В то же время, по данным российских источников, в ночь на 30 августа были сбиты беспилотники над семью другими российскими областями.

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"Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российская ПВО отразила массированный удар украинских беспилотников по Центральному федеральному округу и что по крайней мере один из дронов направлялся в сторону Москвы, что, возможно, позволяет предположить, что российские власти могут первоначально полагали, что украинские силы намеревались нанести удар по Москве или региону вокруг нее", - говорится в отчете.

В ISW отмечают, что российские силы, возможно, сосредоточили свою ПВО на прикрытии Москвы и каким-то образом не заметили необычно большое количество украинских дронов, которые нанесли удар по аэродрому Пскова.

Произошедшее вызвало критику российских пропагандистов и военкоров в отношении российских сил за их неспособность защитить российскую территорию и военные объекты, одновременно критику недавних усилий Минобороны РФпо цензуре. По словам одного из военкоров, украинский удар по аэродрому Песков свидетельствует о том, что российская ПВО не адаптировалась к защите от повторяющихся ударов украинских беспилотников, в отличие от того, как адаптировалась российская ПВО в Крыму. Он также раскритиковал российские власти за то, что они не держат дорогие военные самолеты в ангарах.

Российские источники также подвергли сомнению недавние усилия российского Минобороны по цензуре, отметив необходимость правдивости и честности в освещении украинских ударов по территории России

В то же время в ночь с 29 на 30 августа российские войска нанесли крупномасштабный ракетный и беспилотный удар преимущественно по Киеву. Этот удар был значительно более масштабным, чем другие российские удары за последние недели, и, как отмечают аналитики, вероятно, был ответом на украинские удары по Московской и Псковской областям ранее ночью.

Атака на аэродром в Пскове - что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 августа в районе Псковского аэродрома прогремели взрывы, начался пожар. Сообщалось, что на аэродроме горели самолеты Ил-76.

Как отмечали в украинской разведке, на аэродроме Пскова в результате ночной атаки полностью уничтожены четыре транспортных самолета Ил-76, и еще несколько единиц Ил-76 получили повреждения.

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