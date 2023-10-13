В ОП сравнили действия российских захватчиков в Украине с тем, как поступают боевики ХАМАС в Израиле.

Сегодня, 13 октября, в городе Берислав Херсонской области россияне ударили по супругам, которые ехали по делам на собственной машине, в результате чего женщина, 1987 года рождения, погибла, а ее муж, 1989 г.р., и еще два человека были ранены.

Как сообщил в Telegram руководитель Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, российские террористы использовали дрон. "Это сознательная охота за мирными жителями. Россияне делают это постоянно, поднимают БПЛА, выслеживают, сбрасывают с дронов гранаты... Нет сомнений в том, что российские военные видели, что в авто едут гражданские - оптика БПЛА позволяет это сделать. Но целью россиян является геноцид", - подчеркнул Ермак.

Он отметил, что ненависть россиян ко всему украинскому, к нашему народу, переросла в террористические методы ведения войны.

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"Они бы хотели жить в нашей Одессе без украинцев, в нашем Харькове, Киеве, Львове, Ужгороде, Луцке, Виннице, Умани - везде, убив каждого, кто бы им мешал. Им нужна наша земля без нас. Так же за гражданскими охотятся террористы ХАМАС в Израиле. Они убивают детей, расстреливают целые семьи, бьют ракетами по жилым домам и мирным городам. Они бы тоже хотели жить в Тель-Авиве без израильтян...", - написал Ермак.

Представитель ОП подчеркнул, что ненависть к нации поддерживается государствами, которые делают ставку на террор.

"То же самое, что происходит в Израиле, россияне делали с первых дней широкомасштабного вторжения в Украину и продолжают эти террористические действия сейчас. Россия - государство-террорист. Они поддерживают таких, как ХАМАС. Их ставка на террор ничем не отличается от политики нацистской Германии по уничтожению еврейского населения. Террор равен геноцид. Выбрав этот путь, они говорят, что важна только территория, которую можно назвать "своей", - отметил Ермак.

По его словам, воюя с таким врагом, нужно понимать, что это является абсолютным злом, и полумеры не сработают.

"Мы видим, как страны, поддерживающие терроризм, умножают конфликты, маскируя их под региональные. Такими действиями они стремятся разрушить мировой порядок и не скрывают этого. Сегодня мы должны объединиться и дать жесткий ответ. Террор понимает только силу. Нужна сила, чтобы каждый, кто поддерживает террор, получал болезненные удары. Только так мы одержим победу и сможем сохранить будущее для новых поколений", - подчеркнул Ермак.

Важные новости о войне в Украине

Как сообщал УНИАН, Международный суд ООН, расположенный в Гааге, возобновил в сентябре слушания по делу о геноциде в Украине по иску, который Киев подал через несколько дней после того, как армия РФ вторглась на украинскую территорию в феврале 2022 года. Слушания проходили в два раунда: Россия имела слово 18 и 25 сентября, Украина - 19 и 27 сентября. Кроме того, слово имели 32 государства, которые присоединились к этому делу.

Украина подала иск против РФ в феврале прошлого года из-за ложной трактовки Конвенции о предотвращении геноцида 1948 года, участниками которой являются обе страны, и оправдывания нападения на страну "защитой" населения в Донецкой и Луганской областях от "геноцида".

В судебном иске Киев утверждает, что Россия злоупотребляет международным правом, говоря, что ее вторжение в Украину можно оправдать предотвращением вероятного "геноцида" на востоке. Украинская сторона также отмечает, что упомянутая Конвенция не предоставляет разрешение на вторжение для прекращения вероятного геноцида.

Международный суд ООН 16 марта 2022 года обязал РФ немедленно прекратить вторжение в Украину.

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