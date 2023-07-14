Министр заверил, что лично будет продолжать поддерживать Украину до конца.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прокомментировал свое скандальное заявление о "неблагодарности" Украины, заявив что его словами были частично искаженными.

"Я говорил о необходимости для Украины иногда признавать, что во многих странах и в некоторых парламентах нет такой сильной поддержки, которая есть в Великобритании. Это был комментарий не о правительствах, а больше о гражданах и депутатах во всем международном сообществе", - написал Уоллес в Facebook.

Он добавил, что британским властям повезло, что население и все партии в парламенте поддерживают усилия по оказанию помощи Украине.

Видео дня

"Мои комментарии стремились отразить то, что важно помнить, что не нужно разговаривать с самими собой, а надо прилагать усилия, чтобы достучаться до других граждан, которых все еще нужно убедить. Комментарии об "Amazon" были сделаны в прошлом году, чтобы подчеркнуть, что отношения Британии с Украиной являются не "транзакционными", а скорее "партнерскими"", − написал Уоллес.

Министр заверил, что лично будет продолжать поддерживать Украину "до конца, столько, сколько потребуется". По его словам, "Украина и Великобритания должны продолжать поощрять эту сильную поддержку, используя факты и дружбу".

За считанные часы под постом Уоллеса появились сотни комментариев со словами благодарности на украинском и анлийском языках.

Скандальное заявление Уоллеса о "неблагодарной" Украине

12 июля министр обороны Великобритании призвал власти Украины найти немного благодарности Западу за оказанную помощь. Министр заявил, что Британия "не Amazon", комментируя резкое заявление президента Украины Владимира Зеленского относительно НАТО.

Впрочем, сам Зеленский удивился этому заявлению и подчеркнул что Украина всегда благодарна своим партнерам за помощь. В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о недостаточной благодарности украинцев за оказанную помощь - это досадное недоразумение.

Вас также могут заинтересовать новости: