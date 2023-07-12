В то же время глава Минобороны Британии отметил, что он понимает, что обращения Зеленского рассчитаны и на внутреннюю аудиторию.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал украинские власти выделить "щепотку" благодарности Западу за оказанную помощь. Комментируя резкое заявление Зеленского, касающееся НАТО, Уоллес сказал, что Великобритания "не Amazon".

"Хотим мы этого или нет, но люди хотят видеть щепотку благодарности... Иногда вы просите страны отказаться от своих собственных запасов (оружия). Иногда приходится убеждать законодателей на (Капитолийском) холме в Америке", - цитирует Уоллеса The Guardian на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

Уоллес вспомнил, как приезжал в прошлом году в Украину: "Знаете, мы не Amazon. Я сказал им тогда это в прошлом году, когда проехал 11 часов, чтобы получить список (оружия)".

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В то же время глава Минобороны Британии отметил, что он понимает, что обращения Зеленского рассчитаны и на внутреннюю аудиторию. Более того, Уоллес убежден, что и сами результаты саммита НАТО являются для Украины крайне выгодными, потому что Запад признал Украину среди будущих членов Альянса после завершения войны.

"Сейчас есть полное согласие, что Украина присоединится к НАТО. Вопрос сейчас не "если" (вступит), а "когда". Я понимаю нетерпение Зеленского относительно желаемых сроков вступления, но в культурном смысле существует согласие, что Украина присоединится к НАТО", - цитирует министра LRT.

Зеленский в Вильнюсе - что сказал президент перед саммитом

Накануне поездки в Литву Зеленский выпустил довольно жесткое заявление из-за позиции НАТО в отношении Украины.

"Сейчас, на пути в Вильнюс, мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины. И я хочу подчеркнуть: это формулировка только по приглашению, а не по членству Украины... Беспрецедентно и абсурдно - когда нет никаких временных рамок и для приглашения, и для членства Украины; и когда вместо этого добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины", - говорилось в этом заявлении.

Саммит НАТО 11-12 июля - сюрпризы для Украины

Сегодня проходит второй и последний день саммита НАТО в Вильнюсе с участием украинского главы Владимира Зеленского.

Во время первого дня, 11 июля, страны-члены Альянса во время встречи договорились, в частности, снять для Украины ПДЧ. Кроме того, была сформирована коалиция по поставкам ВСУ западных истребителей.

Австралия передаст Украине 30 бронетранспортеров Bushmaster, которые станут частью нового "мощного" оборонного пакета. Кроме того, Германия планирует предоставить Украине дополнительные пусковые установки "Patriot" и ракеты к ним, а Канада - бронетехнику.

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