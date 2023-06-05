Риши Сунак также продвигал кандидатуру министра обороны Великобритании в ходе встреч на саммите "Большой семерки" в Хиросиме в прошлом месяце.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак воспользуется своей поездкой в Вашингтон на этой неделе, чтобы убедить президента США Джо Байдена поддержать назначение британского министра обороны Бена Уоллеса на пост генерального секретаря НАТО.

Об этом пишет The Telegraph. Сунак проведет в Вашингтоне два дня и встретится с президентом США в Белом доме.

Они обсудят сотрудничество стран в сфере экономики, торговли, науки и техники. Также ожидается подписание соглашения о миллиардных инвестициях в бизнес в Великобритании. Лидеры стран также обсудят способы регулирования искусственного интеллекта.

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Британское издание отмечает, что Уоллес популярен в США благодаря своей центральной роли в создании международной коалиции в поддержку Украины. Он также увеличил расходы Великобритании на оборону до 2,25% ВВП и настаивает на том, чтобы к концу десятилетия они достигли 3%.

В прошлом месяце Сунак также продвигал кандидатуру министра обороны Великобритании в ходе встреч на саммите "Большой семерки" в Хиросиме.

Тем временем, пишет The Telegraph, в Лондоне опасаются, что французы и немцы объединятся, чтобы попытаться помешать британцу получить эту высшую должность в НАТО. Вероятно, они решат поддержат первую женщину-генсека вместо Уоллеса.

Еще одним кандидатом на пост главы НАТО считается премьер-министр Дании Метте Фредериксен, которая в понедельник также встречается с Байденом.

Но, как пишет британское издание, она управляет страной, которая тратит на оборону меньше целевого показателя в 2% ВВП, а общая численность вооруженных сил составляет менее 20 тысяч человек. "Я не уверен, какой сигнал это пошлет странам о целевом уровне в 2 процента", - сказал высокопоставленный источник в правительстве Британии.

Генсек НАТО - кто возглавит Альянс

Напомним, полномочия действующего генерального секретаря НАТО норвежца Йенса Столтенберга заканчиваются в сентябре этого года. Он занимает этот пост с 2014 года.

Ранее Бен Уоллес уже заявлял, что заинтересован в должности генерального секретаря Западного оборонного альянса, когда она станет вакантной в сентябре.

В прошлом месяце Уоллес признался немецким СМИ, что хотел бы стать генеральным секретарем НАТО. "Я всегда говорил, что это будет хорошая работа. Это работа, которую я хотел бы получить. Но я также люблю работу, которой занимаюсь сейчас", - говорил британский министр обороны.

Последний раз представитель Великобритании возглавлял Альянс в период 1999-2003 годов - им был бывший министр обороны Великобритании Джордж Робертсон. Затем генсеками НАТО были экс-глава МИД Нидерландов Яп де Хоп Схеффер (2004-2009) и экс-премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен (2009-2014).

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