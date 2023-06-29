Тренировки будут продолжаться как в самом городе, так и на окраинах.

В Запорожье пройдут командно-штабные учения с органами управления и силами гражданской защиты в рамках подготовки населения к возможному теракта россиян на Запорожской АЭС.

Как сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, тренировки будут продолжаться как в самом городе, так и на окраинах.

"Возможны временные ограничения движения на отдельных участках. Просим граждан сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к некоторым неудобствам. Целью мероприятия является слаживание действий всех служб в случае реальной угрозы возникновения чрезвычайной ситуации на ЗАЭС", - говорится в сообщении Малашка.

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В ОВА отметили, что ситуация контролируемая, поэтому просят граждан воздержаться от чрезмерного информационного внимания к проведению тренировок.

Горожан предупредили о звуках сирен, сигнально-громкоговорящих устройств, прерывистых годков других сигнальных средств, транспорта, означающих сигнал гражданской защиты " Внимание всем!".

Также оповещение о возникновении чрезвычайной ситуации будет осуществлено в приложении на телефоне "Тревога" путем передачи сигнала "Радиационная опасность".

Услышав его, граждан призывают срочно включить радиоприемник или телевизор (местные каналы) и прослушать сообщения государственных органов власти.

Подготовка РФ к теракту на ЗАЭС - главное

Украинские власти и военные считают вполне реальной угрозу подрыва Россией Запорожской АЭС. 25 июня оккупанты, как утверждал глава ГУР Кирилл Буданов, завершили подготовку к теракту.

По мнению ГУР, Россия может прибегнуть к очередному военному преступлению, чтобы, в частности, попытаться помешать контрнаступлению ВСУ, как это уже произошло с плотиной Каховской ГЭС.

Сообщалось о минировании РФ территории ЗАЭС - вблизи 4 из 6 энергоблоков. Кроме того, еще ранее Киев замечал, что захватчики заминировали пруд-охладитель, хоть МАГАТЭ этого и "не увидело".

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