Сообщалось о работе ППО.

Во временно оккупированном Мелитополе прозвучали взрывы, оккупационные власти сообщают о работе ППО.

В частности, о серии взрывов сообщил самопровозглашенный "глава" Мелитополя Владимир Рогов.

Взрывы в городе подтверждает и мэр Мелитополя Иван Федоров, при этом он отмечает, что взрывы в городе, а также соседних Токмаке и Михайловке звучали всю ночь.

В телеграм-каналах распространились фото и видео, на котором видно дым от работы ППО и падение обломков.

"А вот и остатки дырявого ПэВэО падают. Ориентировочно где-то в центре", - сообщил один из каналов..

Также сообщалось, что после взрывов включилась сирена.

В украинских пабликах сообщают о прилете дальнобойных ракет Storm Shadow по базам РФ.

Позже российские телеграм-каналы сообщили, что "ПВО РФ сбила все ракеты, которыми украинские войска утром атаковали Мелитополь".

В то же время официальной информации пока не было.

Ситуация в Мелитополе - что известно

Ранее сообщалось, что в районе Мелитополя российские подразделения выводят из тыловых мест дислокации на передовую.

Известно, что украинские силы систематически наносят удары по технике и позициям российских оккупантов в Мелитополе. Недавно мэр сообщал о "прилетах" по районам концентрации их техники и живой силы.

Этой ночью в Мелитополе тоже было громко - сообщалось о шести мощных взрывах.

Вас также могут заинтересовать новости: