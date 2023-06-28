Видео деоккупации местности опубликовали сами военные. Вместе с тем Генштаб ВСУ указывал на определенные успехи украинских сил в районе Курдюмовки.

На Курдюмской дамбе Донецкой области после успешного штурма вражеских позиций украинские военные 28 ОМбр Рыцарей Зимнего похода установили украинский флаг.

На опубликованном на страницах бригады видео военные указывают, что операция длилась полтора дня. "Курдюмовка, дамба. 26.06. Мы это сделали за полтора дня... Штурмовой отряд на Курдюмовской дамбе 28-я ОМбр устанавливает флаг. Пусть п*дары видят и знают, что мы придем за ними", - делятся защитники.

Контрнаступление ВСУ - ситуация на фронте

В сводках Генштаба по состоянию на утро 28 июня 2023 года речь не шла о Курдюмовской дамбе, однако военные отмечали определенные успехи в продвижении наших сил на Бахмутском направлении, в частности в районе Курдюмовки.

Также ВСУ закрепляются в районах населенных пунктов Раздолевка, севернее Соледара, южнее Прасковеевки, Железнянского, Берховки, Клещиевки.

Отдельно Институт изучения войны нашел подтверждение продвижения ВСУ в районе Антоновского моста на левобережье Херсонщины.

Украинский военный Валерий Маркус из 47-й бригады, которая участвует в штурмах на Запорожском направлении, в свою очередь, доложил о ходе событий на фронте и шокирующих потерях ВС РФ.

Активное продвижение ВСУ начали в начале июня, что эксперты и некоторые западные военные восприняли за начало контрнаступления. Впрочем, как отмечают аналитики, сейчас речь идет о разведке "слабых мест" противника, главный удар еще не нанесен.

ВСУ продолжают "выносить" оккупантов целыми группировками из дальнобойных РСЗО. Недавно был подтвержден самый смертоносный удар HIMARS за всю полномасштабную войну в районе Кременной.

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