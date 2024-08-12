По словам Вадима Денисенко, главную роль в позиции белорусского диктатора играет Китай.

Команду белорусскому диктатору Александру Лукашенко на вступление управляемой им страны в войну против Украины будет давать не Российская Федерация. Об этом в своем комментарии для Liga.net написал политолог Вадим Денисенко.

Он, в частности, дал оценку заявлениям Лукашенко относительно вероятного закрытия украинского посольства после якобы нарушения Украиной воздушного пространства Беларуси.

"Лукашенко не мог отреагировать иначе. После его гневных заявлений, что он может даже закрыть украинское посольство - Россия не сможет ему сделать предъявы. Даже кулуарные", - отметил эксперт. Видео дня

В то же время он считает, что выдвижение белорусских войск к границе Украины - "это ни о чем".

"Он (Лукашенко - УНИАН) не собирается воевать. Он демонстрирует гнев (и демонстрирует его россиянам). И пока это игра. При желании, можно даже найти элементы смеха над РФ, потому что выдвинули РСЗО "Полонез", который так нужен России, но его Беларусь и Китай (точнее просто Китай) не продают РФ. Поэтому россияне и торгуются сейчас с Ираном", - пишет Денисенко.

В то же время он советует обращать внимание на учения с РФ и переброску российских войск.

"Пока этого нет. И переброска войск не делается за один день. Но еще раз повторюсь: разрешение на переброску или не переброску войск даст не Минск, а Пекин. Еще раз подчеркну: главную роль в позиции Лукашенко относительно разрешения или не разрешения на повторное вторжение через Украину для РФ сейчас играет Китай. Пока ничего не говорит о том, что Китай дает добро", - резюмировал политолог.

Последние заявления Лукашенко

На днях белорусский диктатор Александр Лукашенко обвинил Украину в нарушении воздушного пространства и пригрозил ответом. По его словам, система ПВО Беларуси сбила часть беспилотников.

Как сказал Лукашенко, инцидент произошел якобы вечером, 9 августа, из-за чего военно-воздушные силы и противовоздушная оборона страны были переведены в повышенную боевую готовность.

Позже стало известно, что Беларусь угрожает закрыть посольство Украины в Минске. В частности, украинскому дипломату "был заявлен решительный протест и передана соответствующая нота в связи с нарушением границы Республики Беларусь группой беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины".

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