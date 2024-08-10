Страна может поднять вопрос о "целесообразности дальнейшего присутствия" в Минске диппредставительства Украины, заявили в МИД.

МИД Беларуси вызвал временную поверенную в делах Украины Ольгу Тимуш и заявил ей, что страна может поднять вопрос о "целесообразности дальнейшего присутствия" в Минске диппредставительства Украины.

Как сообщает государственное агентство Белта со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси, Тимуш вызвали на фоне заявлений самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о якобы зафиксированных украинских беспилотниках в воздушном пространстве страны.

Украинскому дипломату "был заявлен решительный протест и передана соответствующая нота в связи с нарушением границы Республики Беларусь группой беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины".

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"Особенно было указано на то, что, если дипломатическое представительство Украины в Беларуси не сможет влиять на предотвращение таких провокаций, беларуской стороной будет поставлен вопрос о целесообразности его дальнейшего присутствия в Минске", - говорится в заявлении.

Что предшествовало

Напомним, 10 августа Александр Лукашенко обвинил Украину в нарушении воздушного пространства Беларуси. Он заявил, что якобы беларуская система ПВО сбивала украинские дроны, всего во время этого зафиксировали около десятка БПЛА.

По его словам, инцидент произошел якобы вечером 9 августа, из-за чего военно-воздушные силы и противовоздушная оборона страны переведены в повышенную боевую готовность. Лукашенко пригрозил, что "без ответа любые провокации не останутся".

Впоследствии Лукашенко дал указания усилить группировку войск Беларуси на Гомельском и Мозырском тактических направлениях у украинской границы. Туда отправляют "Полонез" и "Искандер".

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