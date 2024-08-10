Система ПВО Беларуси якобы сбила часть беспилотников.

Александр Лукашенко обвинил Украину в нарушении воздушного пространства Беларуси. Он заявил, что якобы беларуская система ПВО сбивала украинские дроны.

По словам Лукашенко, инцидент произошел якобы вечером, 9 августа, из-за чего военно-воздушные силы и противовоздушная оборона страны переведены в повышенную боевую готовность.

Он заявил, что всего зафиксировали около десятка дронов, но уже в 19:04 на высоте полутора километров "было уничтожено несколько целей".

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"Ночью и с утра происходит поиск того, что было уничтожено. Мы подозреваем, что это ударные беспилотники. Нарушив воздушное пространство Беларуси, летели из Украины", - заявил Лукашенко.

Кроме того, он заявил, что остальные цели были "переданы" России, ведь у стран объединенная система ПВО. Лукашенко заявил, что беспилотники сначала якобы летели на Смоленск, но сменили траекторию, направившись в Ярославль. Он утверждает, что все цели перехвачены российской системой ПВО.

Также Лукашенко пригрозил, что "без ответа какие-либо провокации не останутся".

Операция в Курской области - последние новости

9 августа в сети появилось видео украинских воинов из российского города Суджа Курской области.

На записи - бойцы 99-го механизированного батальона 61-й отдельной степной бригады ВСУ возле здания филиала российского "Газпрома".

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