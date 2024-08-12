По замыслу РФ - это организация военно-политическая, через которую Россия демонстрировала зону своих интересов, говорит Фесенко.

На фоне событий в Курской области, большое количество россиян внезапно вспомнило, что Россия является членом ОДКБ. Поэтому в сети начали интересоваться, может ли Москва обратиться к союзникам, чтобы те помогли ей отразить "вторжение на свою территорию". Возможно ли это в теории и на практике - в комментарии УНИАН рассказал политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

На фоне событий в Курской области в России стали активно обсуждать вероятность участия ОДКБ и причины, по которым организация не помогает Москве отбить "вторжение". Возможно ли вообще, чтобы страны-члены ОДКБ вообще приняли участие в войне против Украины?

Чтобы дать ответ на этот вопрос, надо для начала понять, в чем заключается суть ОДКБ. Организацию создали в 90-х годах. Сначала это были Ташкентские договоры. И очень важным в этом моменте был именно подход к договору - прямое копирование того, что было еще в советские времена. Фактически, Россия пыталась воссоздать такие организации, через которые она может осуществлять политический, экономический и военный контроль над приближенными к ней территориями.

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Тогда это был сначала Советский блок, затем СЭВ - Совет экономической взаимопомощи, а дальше Варшавский договор. Это был военный блок. И вот при Ельцине создали этот Ташкентский договор, из которого вышел Узбекистан, и его переименовали в ОДКБ.

По замыслу РФ - это организация военно-политическая, через которую Россия демонстрировала зону своих интересов. И свой контроль хотя бы над частью постсоветского пространства.

Одна из задач ОДКБ - "противостоять угрозам военно-политического характера". То есть в теории, страны могут участвовать в военных операциях, поддерживая друг друга?

За время существования ОДКБ, никто не использовал эту организацию для участия в конкретных военных операциях. Фактически, единственный раз, когда задействовали ОДКБ в такой полицейской функции - это в январе 2022 года, когда были беспорядки в Казахстане. Это было единственное результативное проявление ОДКБ.

Во всех остальных ситуациях ОДКБ фактически действовало только как площадка для встречи, для взаимодействия в военно-политической сфере и не более. Поэтому это скорее имитационная организация, которая была нужна России для осуществления контроля над частью постсоветского пространства.

Для некоторых постсоветских стран, особенно Армении, отсутствие смысла в ОДКБ стало очевидным из-за их конфликтов. Армения надеялась, что ОДКБ поможет ей в войне в Нагорном Карабахе. Но произошло наоборот - Россия не то что не помогла Армении, но даже начала улучшать отношения с Азербайджаном. Фактически, хоть и не напрямую, но Россия и Беларусь в этом конфликте стали на сторону Азербайджана.

Это не скрывалось - Лукашенко лично об этом говорил. И эти действия вызвали негативную реакцию Армении и лишний раз стало очевидно, что этот союз никоим образом не помог Армении. Именно поэтому страна сейчас начала поэтапный процесс выхода из организации.

Возвращаясь к войне в Украине - может ли Россия в теории призвать страны-члены ОДКБ к участию в войне на стороне РФ?

Еще с начала войны России в Украине стало очевидно, что ОДКБ не будет участвовать в этой войне. Это прямо дали понять Путину большинство стран-членов организации. Однако следует понимать, что и большой необходимости для этого у Путина не было - он считал, что сам решит все проблемы в Украине.

Вообще, в Москве не воспринимают страны ОДКБ как реальных военных союзников. Разве что за исключением Беларуси, да и то, это скорее младший брат, которого можно использовать в своих целях. Что и сделала Россия в начале полномасштабной войны, когда использовала территорию Беларуси для наступления.

Что касается других стран, Москва их серьезно не воспринимает. Ни Казахстан, ни Таджикистан, ни Армению, Россия не считает, что они могут как-то серьезно помочь в военном смысле.

Единственный момент, от которого РФ не отказалась бы - это живая сила этих стран. России нужны люди и они бы от этого не отказались. Но никто им этого не предлагает. Даже Лукашенко, который является главным партнером Путина - не хочет участвовать в этой войне.

Все понимают, что такой шаг значительно ухудшит отношения страны с Западом. Например той же Армении связи с Западом являются более важными, чем с Россией. Похожая ситуация и в Казахстане.

Никаких стратегических надежд у России на ОДКБ и не было. Единственная большая военная сила ОДКБ - это сама Россия. Всех остальных россияне не берут в расчет. ОДКБ - это лишь инструмент для продвижения российских имперских интересов и не более того. Как реальный военный блок ОДКБ не работает. Россия возможно и могла бы как-то попытаться привлечь организацию в войну против Украины, однако никто на это не согласится.