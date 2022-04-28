По словам президента США, РФ понимает, что не сможет добиться поставленных целей.

Российская Федерация уже понимает, что не сможет добиться целей, которые ставила во время полномасштабного вторжения в Украину. А высказывания РФ о войне с НАТО на территории нашей страны — это лишь попытка оправдать собственную неудачу.

Такие заявления сделал президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден во время нового выступления по поводу обороны Украины от российской агрессии.

"Россия находится в отчаянном положении. Они понимают, что не смогут добиться поставленных целей. Мне кажется, это отражение этой неудачи. Они [РФ, — прим.] утверждают, что Россия борется со всем НАТО. Они ищут оправдание своей неудачи", — сообщил Байден.

Кремлевские пропагандисты неоднократно утверждали, что РФ борется с НАТО. Похожее заявление также сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров: "НАТО фактически ведет войну с Россией через посредников и вооружает этих посредников". МИД РФ также сообщил, что Украину должны перестать "накачивать оружием" для продвижения мирных переговоров.

Напомним, во время недавнего брифинга Байден сделал еще несколько важных заявлений. Он попросил Конгресс выделить рекордные $33 млрд помощи Украине и подготовил инициативу, которая позволит передать нашей стране конфискованные деньги российских олигархов.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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