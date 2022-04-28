20,4 миллиарда долларов хотят направить на сферу безопасности и военную помощь Украине.

Президент США Джо Байден запросил у Конгресса 33 миллиарда долларов на гуманитарную и военную помощь Украине.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации.

20,4 миллиарда долларов хотят направить на сферу безопасности и военную помощь Украине, а также на финансирование усилий США по укреплению европейской безопасности в сотрудничестве с союзниками по НАТО.

8,5 миллиарда долларов пойдет на поддержку украинской экономики, 3 миллиарда – на гуманитарную помощь.

По словам собеседников, речь идет о передаче дополнительной артиллерии, противотанковых и противовоздушных средств, усовершенствовании кибербезопасности, передовых системах противовоздушной обороны, системах для разминирования.

Ожидается, что запрос Байдена получит широкую поддержку среди республиканцев и демократов, несмотря на то, что это поднимет общие расходы США по Украине до 39 миллиардов долларов за 9 месяцев.

Большой пакет помощи будет сопровождаться предложением Конгресса внести поправки в несколько старых уголовных законов, чтобы облегчить Соединенным Штатам изъятие активов подсанкционных российских олигархов в пользу Украины. Об этом ранее писал и NBC.

Сейчас, согласно законодательству, чтобы продать арестованные активы, прокуроры должны сначала доказать, что эти активы являются доходами от преступлений.

Специалисты говорят, что без состава преступления олигархи могли бы подать в суд на возвращение своей собственности и имели бы хорошие шансы на победу. По предложению Байдена, Конгресс введет новую статью – владение доходами, полученных непосредственно от коррупционных схем с российским правительством.

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о конфискации связанных с РФ активов для помощи Украине.

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