Ранее Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о конфискации связанных с РФ активов для помощи Украине.

Президент Джо Байден подготовил законодательную инициативу, которая облегчит передачу конфискованного имущества подсанкционных россиян Украине.

Об этом он заявил во время обращения в Вашингтоне.

"Я направляю в Конгресс целый пакет предложений, который направлен на противодействие российским олигархам. Мы сделаем все, чтобы лишить их денег, которые они накопили. Эти их роскошные дома, недвижимость – то, что принадлежит путинской клептократии. Мы знаем, кто они такие. Это нехорошие люди. Мы знаем, чем они занимаются", - сказал Байден.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты должны конфисковать имущество, связанное с окружением Путина.

"Будут созданы новые механизмы для проведения изъятия и конфискации этой собственности. Мы делаем все, чтобы при продаже олигархических активов вырученные фонды направлялись напрямую на ликвидацию урона, который причинен Украине", - пояснил американский глава.

Как писал УНИАН, кроме того Байден также направил Конгрессу запрос на выделение Украине 33 миллиарда долларов помощи, в том числе военной в виде оружия.

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о конфискации связанных с РФ активов для помощи Украине.

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