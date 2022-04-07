Президент Польши Анджей Дуда уверен, что действия Российской Федерации на территории Украины являются геноцидом. По его убеждению, Европа должна поставить Путину ультиматум.
Об этом он сказал в интервью CNN.
Интервьюер спросила президента Польши, согласен ли он с оценкой Владимира Зеленского, что действия России в Буче является геноцидом. Дуда ответил, что с этим "трудно не согласиться".
Польский лидер подчеркнул, что главной целью вторжения является уничтожение украинской нации. Убийство такого количества мирных жителей свидетельствует об истинных намерениях РФ.
"Мы всегда слышали, что с Россией нужно говорить. Но диалог с Россией не имеет смысла. Путину нужно поставить жесткие условия. Надо сказать, что если он не выполнит эти условия, нам не о чем будет говорить",- добавляет он.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что российское руководство испугалось гнева мира через увиденное в Буче. Теперь российские военные сменили тактику и пытаются убирать с улиц и подвалов на захваченной территории тела убитых украинцев.