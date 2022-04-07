Европа должна поставить ультиматум Кремлю, ведь цивилизованный диалог не имеет смысла, уверен президент Польши.

Президент Польши Анджей Дуда уверен, что действия Российской Федерации на территории Украины являются геноцидом. По его убеждению, Европа должна поставить Путину ультиматум.

Об этом он сказал в интервью CNN.

Интервьюер спросила президента Польши, согласен ли он с оценкой Владимира Зеленского, что действия России в Буче является геноцидом. Дуда ответил, что с этим "трудно не согласиться".

Польский лидер подчеркнул, что главной целью вторжения является уничтожение украинской нации. Убийство такого количества мирных жителей свидетельствует об истинных намерениях РФ.

"Мы всегда слышали, что с Россией нужно говорить. Но диалог с Россией не имеет смысла. Путину нужно поставить жесткие условия. Надо сказать, что если он не выполнит эти условия, нам не о чем будет говорить",- добавляет он.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что российское руководство испугалось гнева мира через увиденное в Буче. Теперь российские военные сменили тактику и пытаются убирать с улиц и подвалов на захваченной территории тела убитых украинцев.

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