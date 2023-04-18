"Вагнеровцы" продвинулись к северу от трассы Т0504 Константиновка-Часов Яр-Бахмут.

Наемники ЧВК "Вагнер" добились некоторых успехов в Бахмуте, продвинувшись к северу от трассы Т0504 Константиновка-Часов Яр-Бахмут вдоль главной железной дороги в городе.

Об этом говорится в свежей сводке Института изучения войны (ISW). Там отметили, что по некоторым данным штурмовые отряды, вероятно, относящиеся к силам "Вагнера", захватили два квартала на северо-западе и в центре Бахмута. Однако, как отметили аналитики, что это за кварталы пока не установлено.

В отчете отмечается, что в настоящее время идут бои за контроль над железной дорогой в центре Бахмута. А кадровые российские военные ведут позиционные бои к северу от города.

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Главарь группы "Вагнер" Евгений Пригожин попытался оправдать медленное продвижение своих наемников в пределах Бахмута, вероятно, в попытке надавить на минобороны РФ с целью активизировать поставки артиллерийских снарядов. "Он заявил, что требуется не менее 6000 снарядов в течение неустановленного периода времени, чтобы продвигаться более чем на 100-200 м в день", - говорится в сводке Института. Кроме того, главарь заявил, что силы "Вагнера" понесут меньше потерь, если получат больше снарядов.

Ситуация в Бахмуте

Несмотря на заявления оккупантов, украинские военные продолжают бить россиян в Бахмуте. На днях в ISW сообщили, чо с целью ахвата Бахмута, кадровые военные даже пошли на сотрудничество с "вагнеровцами". о

При этом 17 апреля в Минобороны Украины отметили, что российские захватнические войска интенсивнее используют тяжелую артиллерию и авиаудары на Бахмутском направлении.

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