Глава МИД Австрии подчеркнул, что австрийское правительство твердо стоит на стороне Украины и украинского населения, которое ежедневно становится жертвами российской агрессии.

Правительство Австрии предоставит 2 миллиона евро для гуманитарного разминирования территории Украины.

Об этом сообщил федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер, пишет OE24. По его словам, средства поступят на счет словенской организации "Международный трастовый фонд" (ITF).

"Все остается по-прежнему: ни один австрийский солдат не ступит на украинскую землю, пока она является зоной боевых действий. Мы поможем с финансовой поддержкой для разминирования и предоставим 2 млн евро, чтобы поддержать ITF в разминировании", - говорится в сообщении.

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Вице-канцлер Вернер Коглер отметил, что двумя миллионами евро на разминирование Австрия "вносит вклад в защиту от опасных для жизни взрывов мин и помогает украинским детям снова посещать детсады и школы, а также укрепляет продовольственную безопасность, давая фермерам возможность снова засевать свои поля".

ITF - всемирно известная и активно работающая во всем мире организация помощи по разминированию и очистке от взрывоопасных пережитков войны.

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг подчеркнул, что австрийское правительство твердо стоит на стороне Украины и украинского населения, которое ежедневно становится жертвами российской агрессии.

"Мы будем продолжать - столько, сколько потребуется. Это также касается гражданского разминирования: с нашей новой помощью мы вносим важный вклад в борьбу с этими скрытыми смертельными ловушками, которые запрещены во всем мире", - сказал Шалленберг.

Разминирование в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, по данным аналитиков центра GLOBSEC, из-за действий российских оккупантов Украина сейчас является самой заминированной территорией мира. Около 30% (примерно 174 тысячи кв. км) территорий государства усеяны неразорвавшимися минами и боеприпасами. По этим показателям Украина обогнала таких лидеров "рейтинга", как Афганистан и Сирия.

По словам президента Владимира Зеленского, по состоянию на 8 мая этого года более 170 тысяч кв. км территории Украины загрязнены минами и боеприпасами, которые не разорвались. Глава государства отметил, что Украина активно работает и с партнерами ради увеличения наших возможностей в технике, в подготовке саперов и пиротехников.

Недавно в МВД сообщили, что в разминировании территорий Украины помогут беспилотники, которые будут находить вражеские мины. У нас также стало больше саперов, еще Украина планирует создать профессиональные подразделения по разминированию в областях, где велись и ведутся боевые действия.

В Минобороны Украины назвали такую же площадь, которую необходимо обследовать на предмет минирования. В ведомстве подчеркнули, что восстановление деоккупированных территорий, восстановление жилья, транспортной и критической инфраструктуры возможны только при условии проведения гуманитарного разминирования.

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