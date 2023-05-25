Сейчас Украина имеет только 12 машин для разминирования, а нуждается в более 80.

В Украине уже разминировали 70 тысяч га сельхозугодий. Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, всего 174 тысячи километров квадратных Украины загрязнены остатками российских мин и неразорвавшихся снарядов. Сейчас, где возможно, около двух тысяч украинских и иностранных взрывотехников разминируют эти территории.

По данным ведомства, от остатков российского взрывоопасного "мусора" саперы уже очистили 15 тысяч километров дорог, железнодорожных путей, линий электропередач, разминировали более 10 тысяч домов и 70 тысяч гектар сельхозугодий.

"До конца 2023 года в наших планах очистить более полутора тысяч километров квадратных аграрных земель. Это, с одной стороны, поможет, избежать углубления продовольственного кризиса в мире, а с другой, будет способствовать стабилизации нашей экономики", - отметила первый вице-премьер-министр-министр экономики Юлия Свириденко.

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По ее словам, сейчас Украина имеет только 12 машин для разминирования, а нуждается – более 80. также схожая ситуация со специалистами – их нужно втрое больше, чем есть.

Свириденко добавила, что сейчас Украина нуждается в помощи ООН с обучением пиротехников и привлечением инновационных технологий к процессу разминирования.

Заминированность территорий в Украине - детали

В феврале премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Европейский Союз запустит в Украине программу гуманитарного разминирования на 25 млн евро.

В конце марта министр обороны Алексей Резников отметил, что для разминирования своих территорий Украине необходимо 5 тыс. специалистов. По его словам, на полное разминирование Украины уйдет 30 лет. Он добавил, что ускорить этот процесс можно с помощью современных технологий.

В мае заместитель главы МВД Богдан Драпятый сообщил, что сейчас около 30% территории Украины заминировано.