Противнику нужно перегруппировать силы, отметил эксперт.

Авдеевка сейчас в центре внимания, город в тактическом смысле был выгоден украинским воинам, поскольку пока еще захваченный Донецк находился под огневым контролем артиллерии, его не обстреливали, но российские захватчики знали, что это возможно, поэтому не делали там военных хабов или складов.

После того, как наши защитники вышли из Авдеевки, на фронте не стоит ожидать серьезных изменений, поделился прогнозом с "РБК-Украина" майор запаса Вооруженных сил Украины - военный эксперт Алексей Гетьман. По его мнению, "в ближайшее время новых продвижений россиян ждать не надо, они выполнили поставленную задачу к так называемым выборам президента (запланированы на 15-17 марта, - Ред.)".

Аналитик полагает, что противники, скорее всего, остановятся после захвата Авдеевки, ему необходимо привести в порядок подразделения, которые понесли существенные потери, и перегруппировать силы.

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"…Авдеевка - это господствующая высота, а дальше - идут низины и потом холмы, где можно держать оборону, за 15-20 километров западнее Авдеевки. Скорее всего, украинские основные силы отойдут туда, а вот этот участок между Авдеевкой и последующими холмами будет находиться под контролем украинских войск, чтобы контролировать действия россиян", - добавил Гетьман.

Важные новости - Авдеевка стала мишенью РФ

Россияне осенью прошлого года начали активно пытаться взять Авдеевку в кольцо - проводили много штурмов и понесли огромные потери в технике и живой силе. Стоит отметить, что общие потери РФ на 17 февраля 2024 года составляют приблизительно 401 350 противников.

В феврале враги начали продвигаться вперед на фоне "снарядного голода" у Сил обороны Украины. 16 числа стало известно, что РФ бросила на штурм города все резервы, в том числе с других направлений фронта. Украинская сторона решила вывести своих воинов с Авдеевки, чтобы сберечь их жизни. Бойцы начали занимать позиции на втором рубеже обороны.

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