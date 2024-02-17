Защитник считает решение вывести украинские подразделения из Авдеевки рациональным.

Вывод ВСУ из Авдеевки - это просто маневр, переломный момент впереди. Такое мнение высказал военнослужащий 26-го отдельного стрелкового батальона 47-й ОМБр Максим Куринский, который воюет на Авдеевском направлении, в интервью Radio NV.

"Такое решение считаю и рациональным, и целесообразным. Поэтому особых моментов разочарование не переживаем… По-моему, надо быть хитрее, пожалуй, и делать маневры, чтобы иным образом одержать ту или иную победу. Поэтому это не такое событие, которое было бы для кого-то из украинцев худшим или плохим. Я думаю, что все будет хорошо, нам еще немного нужно дождаться. Ориентировочно к марту месяца, по моему мнению", - отметил он

Боец уверен, что переломный момент впереди:

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"Даже тот уход, который уже состоялся, никакого стратегического преимущества или какого-то другого не дает нашему врагу. Потому будем смотреть, что будет дальше. То есть не огорчайтесь".

Ситуация в Авдеевке - актуальное

Напомним, ночью 17 февраля стало известно о том, что ВСУ вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. Сообщалось, что окружение украинских сил не допущено, личный состав выведен, воины заняли оборону на определенных рубежах.

Как сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский накануне, несколько украинских бойцов попали в плен. Россия бросила на штурм Авдеевки все резервы, в том числе и с других направлений фронта.

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