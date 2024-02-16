По словам заместителя командира 3 ОШБР Кудряшова, благодаря маневрам, Силам обороны удалось поставить рекорд по уничтожению оккупантов на этом направлении.

Третью отдельную штурмовую бригаду (далее ОШБР) отправили в Авдеевку, чтобы улучшить положение Сил обороны в городе, сообщил заместитель командира бригады Родион Кудряшов.

"3 ОШБР была отправлена непосредственно в Авдеевку. Уже 12 суток наши сержанты и офицеры занимают полосу ответственности в середине города Авдеевка и проводят рейдово-ударные действия, чтобы расширить логистический коридор и расширить полосу ответственности Сил обороны в городе", – сказал Кудряшов.

Он также отметил, что с некоторых позиций силы обороны вынуждены отходить, когда враг их окончательно уничтожает.

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"Есть определенные этапы этих действий. Первое, нам приходится отходить с позиций, потому что их просто равняют с землей, то есть позиция разрушена, и наши военнослужащие отходят на более выгодные позиции, для того чтобы удерживать линию оборону. Также в некоторых случаях мы не видим целесообразности в удержании тех или иных позиций внутри города и тоже переходим на более выгодные позиции, для того, чтобы более качественнее сопротивляться", – пояснил Кудряшов.

Кроме того, он добавил, что благодаря подобным маневрам, 12 февраля Силам обороны удалось установить рекорд по уничтожению вражеской пехоты на сутки.

Кудряшов также прокомментировал российский флаг над укрепрайоном "Зенит": "Это больше влияет на морально-психологический уровень, этакая "агитация" успешных действий РФ. На сегодня враг там, по текущей информации, не имеет мощных позиций для того, чтобы их удерживать".

Ситуация в Авдеевке усложняется: последние новости

По словам представителя 3 ОШБР, ситуация в Авдеевке значительно сложнее, чем была в Бахмуте. Соотношение сил остается 7 к 1 в пользу врага.

Также, в Сети появилось видео, как РФ "поливает" фосфорными боеприпасами Авдеевский коксохим. Завод стал одним из символов обороны города, россияне непрерывно штурмуют завод и кроют его плотным огнем из всех видов вооружения.

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