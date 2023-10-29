Представитель ВСУ отметил, что, вероятно, россияне продолжат штурмы в районе Авдеевки.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун отметил, что по количеству потерь Авдеевка Донецкой области - самое крупное поражение войск РФ.

"Если считать с 10 октября, то потери противника в Донецкой области в зоне ответственности ОСГВ "Таврия" составили почти 6,5 тысяч человек. Полностью уничтожено 100 танков и почти 250 единиц другой бронетехники. Только за вчерашний день снова было уничтожено пять танков РФ", - сказал Штупун для АрмияІnform.

По его словам, российские оккупанты на Авдеевское направление пытаются подтягивать резервы. Сейчас на этом направлении РФ имеет до 40 тысяч военных.

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Под Авдеевкой российская армия понесла самые большие потери за 2023 год, говорится в последнем отчете разведки Британии.

Война в Украине - оборона Авдеевки

В Минобороны Украины недавно сообщили, что во время наступления на Авдеевку рашисты потеряли около 4 тысяч единиц личного состава.

Представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов подтвердил, что оборона Авдеевки имеет большое значение с точки зрения защиты украинских территорий. Этот город называют "воротами в Донецк".

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