Также россияне безуспешно пытались восстановить утраченное положение вблизи Андреевки в Донецкой области и Работиного в Запорожской области.

В течение суток украинские военные отбили десятки российских атак на нескольких направлениях и не дали врагу вернуться на утраченные позиции на Запорожье. Как сообщает Генштаб ВСУ, в течение этих суток на фронте произошло 40 боевых столкновений с врагом.

Так, на Купянском направлении российские террористические войска безуспешно пытались штурмовать украинские позиции в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области. Там защитники Украины отбили 7 атак врага.

Кроме того, на Бахмутском направлении россияне безуспешно пытались восстановить утраченное положение возле Андреевки, а на Запорожском - в районе Работиного Запорожской области, осуществив 4 попытки.

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Также на Авдеевском захватчики вели безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Опытное, Первомайское Донецкой области. В районах этих населенных пунктов ВСУ отбили более 10 атак. А на Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинские воины отбили 12 атак.

По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, а также наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении. Там ВСУ наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Война в Украине

По данным украинских военных, сейчас на Авдеевском направлении российские террористы имеют до 40 тысяч военных. Там россияне понесли самые большие потери за 2023 год. В частности, с 10 октября их потери в Донецкой области в зоне ответственности ОСГВ "Таврия" составили почти 6,5 тысяч человек. Полностью уничтожено 100 танков и почти 250 единиц другой бронетехники.

Сейчас враг пытается подтягивать резервы на это направление.

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