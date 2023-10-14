Наиболее вероятна версия, что оккупанты ждут начала отопительного сезона в Украине.

В последнее время значительно уменьшилось количество массированных обстрелов Украины со стороны РФ. Как предположил полковник ВСУ запаса, летчик инструктор и военный эксперт Роман Свитан, такой "перерыв" может быть связан с тем, что оккупационные войска РФ ждут, когда в Украине заработает теплогенерация, чтобы снова прибегнуть к энергетическому террору.

"Если она (теплогенерация) находится во включенном состоянии, то в большей степени подвергается ударам и масштабным выводам из строя. Поэтому оккупанты ждут именно этого", – добавил Свитан в эфире 24 канала.

При этом пауза в ударах не связана с накоплением ракет, считает эксперт.

Видео дня

"Россия имеет так называемый неприкосновенный запас, в котором есть 500 – 700 ракет. Изготавливает она примерно до 100 ракет. И это намного меньше, чем россияне имели в прошлом году. Однако если бы стояла задача наносить удары, они бы их не накапливали. Им и так хватает для атаки по 20 – 30 ракет", – пояснил Свитан.

Наиболее вероятна версия, что оккупанты ждут начала отопительного сезона в Украине и готовят маршруты и цели для будущих атак. Возможно, сейчас идет активная работа вражеской разведки по определению мест расположения важных объектов.

"После этого будет проведена работа по маршрутизации движения ракет и по определению целей. А для этого нужно дождаться после работы тепло и электрогенерации в Украине", – резюмировал полковник запаса.

Обстрелы украинских городов: последние новости

13 октября россияне нанесли удары по Никополю на Днепропетровщине. В результате атаки возник пожар, который выехали тушить работники ГСЧС. Во время укрощения огня спасатели попали под повторный обстрел – ранены двое пожарных.

В тот же день россияне обстреляли из "Смерчей" село Богатырь Донецкой области. Погиб 11-летний мальчик. Также были ранены трое гражданских лиц, среди них-ребенок.

Вас также могут заинтересовать новости: