В Авдеевке в результате работы вражеских "Градов", артиллерии и танков ранения получили 2 гражданских лица и 3 работника полиции.

Российские оккупанты обстреляли вчера из РСЗО "Смерч" село Богатырь Волновахского района Донецкой области. В результате удара погиб 11-летний мальчик, получили ранения трое гражданских лиц, в том числе малолетний ребенок.

Как сообщила Национальная полиция Украины, в селе повреждено не менее 20 частных домов, церковь, школа, автомобили.

По данным правоохранителей, всего за сутки 12 октября Россия нанесла 22 удара по гражданскому населению Донетчины - убили 3 человека и еще 8 ранили. В результате ударов разрушений потерпел 51 гражданский объект: 32 жилых дома, медучреждения, админздание, школа, церковь, Дом культуры, автомобили, теплотрасса, ЛЭП.

Видео дня

Отмечается, что под огнем врага вчера были 12 населенных пунктов области. Враг применил авиацию, ЗРК "С-300", РСЗО "Ураган", "Смерч", "Град", артиллерию, танки.

В частности, по Авдеевке российские войска били из авиации," Градов", артиллерии и танков. Ранения получили 2 гражданских лица и 3 сотрудника полиции. Повреждены больница и офис. Населенный пункт Горняк Донецкой области оккупанты накрыли "Градами", в результате чего погиб человек, еще один травмирован. Разрушениям подверглись 2 частных дома. В Галициновке получили ранения двое гражданских жителей, в селе Раздолевка - один. В результате вражеской атаки в Константиновке повреждены 7 многоквартирных домов, админздание, теплотрасса, автомобиль.

Война в Украине - ситуация на востоке страны

Как сообщал УНИАН, ситуация на востоке Украины напряженная, но контролируемая. В последнее время оккупанты активизировали свои штурмы и обстрелы на этом участке фронта, информирует генеральный штаб ВСУ.

В частности, четвертые сутки продолжаются почти непрерывные бои за Авдеевку, сопровождающиеся стрелковыми и артиллерийскими дуэлями.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал, что Авдеевку Донецкой области враг рассматривает как возможность получить хоть какую-то знаковую победу и переломить ход боевых действий. Он отмечал, что враг бросил множество пехоты и много бронетехники именно на Авдеевское направление, а наши воины уничтожают ее.

По данным аналитиков Института изучения войны, россияне под Авдеевкой уже потеряли батальон бронетехники, но не достигли серьезного тактического успеха. Россиянам удалось захватить 4,52 квадратных километров территории вокруг Авдеевки.

Ночь на 13 октября также была "горячей" для Авдеевки. По словам главы городской военной администрации Виталия Барабаша, враг стреляет из всего, что у него есть, очень много работает авиация, штурмы не прекращаются. Он отметил, что враг вчера также использовал очень много бронированной техники, которая шла колоннами.

Вас также могут заинтересовать новости: