Их с осколочными ранениями госпитализировали.

Сегодня в Никополе Днепропетровской области во время повторного вражеского обстрела ранены двое работников ГСЧС.

Как проинформировали в Министерстве внутренних дел, в полдень к никопольским спасателям поступило сообщение о пожаре, произошедшем в результате обстрела.

"Горел микроавтобус на временной остановке. Спасатели приступили к его тушению. Однако россияне осуществили повторный обстрел", - говорится в сообщении.

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Двое спасателей получили осколочные ранения. Они госпитализированы в больницу.

Также поврежден пожарно-спасательный автомобиль.

Тактика повторных обстрелов россиян

Россияне часто наносят повторные удары по одному и тому же месту с небольшим промежутком времени. Враг рассчитывает на новые жертвы среди спасателей и военных, которые приезжают на ликвидацию и фиксацию нанесенных вражеских ударов.

К значительным жертвам с применением этой практики привел обстрел в августе Покровска Донецкой области. Враг бил по центру города "Искандерами" – дважды с интервалом в несколько десятков минут. Были повреждены девяти- и пятиэтажки, жилые дома в частном секторе, гостиница, заведения питания, магазины, административные здания. Второй удар был нанесен уже во время спасательной операции. В результате этого погиб заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Донецкой области, еще немало полицейских и спасателей, которые первыми прибыли на место обстрела помогать людям, были травмированы.

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