Количество погибших осталось без изменений - семь человек.

В результате российского удара по Харькову по состоянию на данный момент пострадали 97 человек, из них 22 ребенка.

Такой уточненной информацией поделился глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Количество погибших осталось без изменений - семь человек.

Напомним, по состоянию на 20:37 вчерашнего дня было известно о 59 пострадавших.

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Удар по Харькову 30 августа

Синегубов сообщал, что было пять авиационных ударов из соседней Белгородской области РФ боеприпасами УМПБ Д-30, которые попали по пяти разным местам в трех районах города.

Известно, что среди погибших - 14-летняя девушка. Также в результате удара обрушилась верхняя часть 12-этажного жилого дома в Индустриальном районе.

Вчера вечером из-под завалов многоэтажки извлекли погибшую женщину. Таким образом, количество погибших увеличилось до семи человек.

Президент Владимир Зеленский из-за удара по Харькову призвал партнеров остановить террор, разрешив Украине бить по военным объектам на территории РФ.

"Российский удар по Харькову - просто по людям, по обычным домам... Этот удар - российской управляемой авиабомбы. Удар, которого не было бы, если бы наши Силы обороны имели способность уничтожать российскую военную авиацию там, где она базируется. Нам нужны сильные решения партнеров, чтобы остановить этот террор. Это абсолютно справедливая потребность", - подчеркнул глава государства.

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